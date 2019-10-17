Жительнице Безенчукского района за нецензурную брань в суде придется заплатить

173

Жительница Безенчукского района Самарской области, находясь в здании районного суда, вступила с другой посетительницей в спор. Вскоре перепалка между женщинами в холле первого этажа Безенчукского районного суда Самарской области переросла в настоящий конфликт, в ходе которого гражданка Н. началанецензурно выражаться в адрес своей оппонентки.На неоднократные замечания судебного пристава по ОУПДС о прекращении нарушения установленных в суде правил поведения гражданка Н. никак не реагировала, за что и была привлечена к административной ответственности. В отношении нее был составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Теперь женщине придется оплатить штраф в размере 500 рублей, полученный за непристойное поведение в суде, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.