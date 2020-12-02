Житель Красноярского района подозревается в посредничестве во взяточничестве  

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Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

Подозреваемый получил от гражданина 92 тысяч рублей для передачи их в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов за незаконные действия - выдачу водительского удостоверения, без сдачи соответствующих экзаменов.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области