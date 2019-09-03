Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25 в Ставрополье
3 сентября 2019 22:37
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Военная прокуратура Южного военного округа организовала проверку после падения в Ставропольском крае учебного штурмовика Минобороны, передает РБК. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним», — сказал представитель ведомства. По его словам, военные прокуроры выехали на место крушения.
Учебный штурмовик Минобороны Су-25 упал днем 3 сентября во время выполнения планового учебного полета. Летчики катапультировались, в настоящее время спасатели продолжают их поиски.
Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что самолет вылетел с аэродрома в Буденновске. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщило, что самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 км юго-западнее Буденновска. По информации собеседника агентства, место падения штурмовика обнаружил поисковый вертолет.
«Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полетов и подготовки к ним», — сказал представитель ведомства. По его словам, военные прокуроры выехали на место крушения.
Учебный штурмовик Минобороны Су-25 упал днем 3 сентября во время выполнения планового учебного полета. Летчики катапультировались, в настоящее время спасатели продолжают их поиски.
Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что самолет вылетел с аэродрома в Буденновске. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщило, что самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 км юго-западнее Буденновска. По информации собеседника агентства, место падения штурмовика обнаружил поисковый вертолет.
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3 сентября 2019 22:37Военная прокуратура начала проверку после падения Су-25 в Ставрополье
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