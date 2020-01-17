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Пострадавший не стал обращаться в ГИБДД. На месте происшествия он сказал водителю, что с ним все в порядке и беспокоиться не о чем. Однако ДТП попало на камеры системы «Безопасный город», которые зафиксировали и номер машины, за рулем которой оказался некто А.В.Тимашев. В Госавтоинспекции его действия интерпретировали как оставление места ДТП.Водителя лишили прав за сбитого пешехода, сказавшего, что с ним все в порядке, изображение №1Из материалов судебного процесса известно, что пешеход, оказался студентом колледжа имени Ляпиной, который пошел к трамваю прежде, чем тот доехал до остановки. Водитель успел этот трамвай обогнать, а когда увидел двинувшегося к нему подростка, применил экстренное торможение, но все равно задел его краем правого бампера и зеркалом, после чего тот упал. Тогда водитель остановился, включил аварийную сигнализацию, вышел из автомобиля и подошел к потерпевшему, который к тому времени уже поспешил вернуться на остановку. Тимашев спросил о самочувствии у потерпевшего и о необходимости вызывать ГИБДД. Потерпевший сказал, что помощь не нужна, все с ним в порядке, в связи с чем Тимашев уехал с места ДТП.После этого находившаяся на той же остановке преподаватель того же колледжа отвела пострадавшего в учебное заведение, после его также обследовали в больнице им.Пирогова. В обоих случаях были зафиксированы ссадины и ушибы кистей и правого коленного сустава.Суд согласился с сотрудниками полиции, что водитель не выполнил требований закона в случае ДТП вызвать скорую и полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников. При этом в решении суда от 23 декабря 2019 года подчеркивается: обязанность вызвать скорую возложена именно на водителя, и она «никаким образом не связана с мнением потерпевшего и его состоянием здоровья».В итоге водитель Тимашев был лишен права управления автомобилем на один год. Это минимальный срок наказания по ч. 2 ст. 12.27 КоАП.