Водителя лишили прав за сбитого пешехода, сказавшего, что с ним все в порядке
17 января 2020 23:13
40
Пострадавший не стал обращаться в ГИБДД. На месте происшествия он сказал водителю, что с ним все в порядке и беспокоиться не о чем. Однако ДТП попало на камеры системы «Безопасный город», которые зафиксировали и номер машины, за рулем которой оказался некто А.В.Тимашев. В Госавтоинспекции его действия интерпретировали как оставление места ДТП.
Водителя лишили прав за сбитого пешехода, сказавшего, что с ним все в порядке, изображение №1
Из материалов судебного процесса известно, что пешеход, оказался студентом колледжа имени Ляпиной, который пошел к трамваю прежде, чем тот доехал до остановки. Водитель успел этот трамвай обогнать, а когда увидел двинувшегося к нему подростка, применил экстренное торможение, но все равно задел его краем правого бампера и зеркалом, после чего тот упал. Тогда водитель остановился, включил аварийную сигнализацию, вышел из автомобиля и подошел к потерпевшему, который к тому времени уже поспешил вернуться на остановку. Тимашев спросил о самочувствии у потерпевшего и о необходимости вызывать ГИБДД. Потерпевший сказал, что помощь не нужна, все с ним в порядке, в связи с чем Тимашев уехал с места ДТП.
После этого находившаяся на той же остановке преподаватель того же колледжа отвела пострадавшего в учебное заведение, после его также обследовали в больнице им.Пирогова. В обоих случаях были зафиксированы ссадины и ушибы кистей и правого коленного сустава.
Суд согласился с сотрудниками полиции, что водитель не выполнил требований закона в случае ДТП вызвать скорую и полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников. При этом в решении суда от 23 декабря 2019 года подчеркивается: обязанность вызвать скорую возложена именно на водителя, и она «никаким образом не связана с мнением потерпевшего и его состоянием здоровья».
В итоге водитель Тимашев был лишен права управления автомобилем на один год. Это минимальный срок наказания по ч. 2 ст. 12.27 КоАП.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
17 января 2020 23:17
Комиссия по ценным бумагам и биржам США два дня допрашивала основателя Telegram Павла Дурова. Регулятора интересовало, на что направлены $1,7 млрд от инвесторов. Закон
33
17 января 2020 23:13
Пострадавший не стал обращаться в ГИБДД. На месте происшествия он сказал водителю, что с ним все в порядке и беспокоиться не о чем. Закон
35
17 января 2020 15:09
Более 50 кг деликатеса, прилетевшего в Самарскую область из Чукотского автономного округа, было изъято. Закон
184
16 января 2020 20:31
Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Закон
308
16 января 2020 16:32
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения". Закон
306
16 января 2020 15:06
Авторитет Александр Болькин состоит на оперучетах с начала 2000-х, но судимость получил впервые. Закон
319
15 января 2020 23:55
За время судебных тяжб участницы поменяли дислокацию: одна переехала из СИЗО в колонию, другая, наоборот, вышла на свободу. Закон
308
Происшествия
17 января 2020 19:04
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Происшествия
125
17 января 2020 14:00
Родители опасаются, что бродячие псы нападут на детей. Происшествия
247
17 января 2020 13:56
Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Происшествия
221
Криминал
17 января 2020 13:25
Он, проникая в жилище, знал об отсутствии хозяев в квартире и доме. Криминал
219
17 января 2020 12:27
Теперь взяткодателю грозит большой срок. Криминал
217
16 января 2020 11:01
Ее задержали в Тольятти. Криминал
188
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1541
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
534
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1396
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1158
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
751
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1677
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
773
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1205
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1316
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1537
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2625
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3180
Мероприятия