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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Водителя, сбившего девять полицейских, отправили в колонию строгого режима

27 ноября 2019 21:55
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Резонансное ДТП произошло летом 2018 года в Иркутске. Мужчина за рулем
В Иркутской области суд вынес приговор в отношении 29-летнего Александра Пархамовича — водителя автомобиля Ford, сбившего на мосту девятерых полицейских в июле 2018 года. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает life.ru.

В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в группу сотрудников ГИБДД, которые в этот момент оформляли другое нарушение, также с участием пьяного водителя, угнавшего автомобиль. Пять пострадавших были госпитализированы.

По данному инциденту было заведено два уголовных дела: первое — в отношении угонщика, второе — по факту наезда на людей. 
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Комментарии



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