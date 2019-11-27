Водителя, сбившего девять полицейских, отправили в колонию строгого режима
27 ноября 2019 21:55
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В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он врезался в группу сотрудников ГИБДД, которые в этот момент оформляли другое нарушение, также с участием пьяного водителя, угнавшего автомобиль. Пять пострадавших были госпитализированы.
По данному инциденту было заведено два уголовных дела: первое — в отношении угонщика, второе — по факту наезда на людей.
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