В суде Ленинского района Самары стартовали прения по резонансному уголовному делу полковника Дмитрия Сазонова
7 февраля 2020 21:35
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Скандал вокруг персоналии VIP-фигуранта датирован июлем 2018 года. Все произошло сразу после завершения мундиаля — подчиненные Сазонова, который на тот момент руководил лицензионно-разрешительной службой в должности замруководителя областного управления Росгвардии, активно сопровождали игры футбольного чемпионата в плане обеспечения безопасности. Когда игры закончились, полковника взяли в принадлежащем его семье ресторане Vacuum в момент получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова. За несколько месяцев до скандала с Сазоновым тот же Орлов по такой же точно схеме отправил за решетку прокурора Безенчукского района Андрея Павлова.
Позднее в вину Сазонову вменили получение более 30 млн рублей взяток от «законовского» ОПС и «крышевание» фотографов, работавших в крупнейших роддомах Самары.
Громкое дело слушалось судьей Ленинского райсуда Ириной Кузнецовой и на этой неделе вышло на этап судебных прений. Первым выступил государственный обвинитель Святослав Михайловский. Он попросил признать Дмитрия Сазонова виновным в двух эпизодах взятки в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 14 лет строгого режима и штрафа на сумму 630 млн рублей. На понедельник, 10 февраля, запланированы выступлениях в прениях представителей стороны защиты.
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Прокурор запросил для экс-замначальника областного управления Росгвардии 14 лет строгого режима и штраф в 630 млн рублей. Закон
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Проверку также начали областная прокуратура совместно с управлением Росздравнадзора и главк Следственного комитета. Закон
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Теперь под раздачу попал Сергей Комаров, экс-руководитель отдела управления финансов и ВЭД — его арестовал суд Самарского района. Закон
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Он получил 600 тысяч рублей. Закон
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