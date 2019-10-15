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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти налоговый инспектор осужден за получение взятки

15 октября 2019 13:54
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Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному государственному налоговому инспектору отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области Дмитрию Соломатину. Он признан виновным в "Покушении на получение взятки".

Следствием и судом установлено, что в октябре 2018 года Соломатин, находясь в своем служебном кабинете, выдвинул директору общества с ограниченной ответственностью требование о передаче ему взятки в размере 1 миллиона рублей, путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, за снижение суммы начисленной недоимки, установленной по результатам проведенной выездной налоговой проверки со 139 до 20 миллионов рублей. После чего, 12 марта 2019 года указанная сумма взятки была переведена на расчетные счета директором ООО, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент, однако Соломатин не успел воспользоваться денежными средствами от».

Приговором суда Соломатину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии



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