В Самарской области в одной из воинских частей недосчитались пайков на общую сумму свыше 7 млн. рублей
10 апреля 2019 16:17
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Установлено, что начальник продовольственной и вещевой службы воинской части на протяжении 2016-2018 годов давал указания подчинённым военнослужащим об изъятии с продовольственного склада, продаже пайков и передаче ему полученных денежных средств.
Материалы проверки военная прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
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