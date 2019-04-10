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В Самарской области в одной из воинских частей недосчитались пайков на общую сумму свыше 7 млн. рублей

10 апреля 2019 16:17
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Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания.
Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше 7 млн. рублей, передает genproc.gov.ru.

Установлено, что начальник продовольственной и вещевой службы воинской части на протяжении 2016-2018 годов давал указания подчинённым военнослужащим об изъятии с продовольственного склада, продаже пайков и передаче ему полученных денежных средств.

Материалы проверки военная прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".



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Комментарии



Закон
10 апреля 2019  16:17
Военная прокуратура Самарского гарнизона в ходе проверки выявила в одной из воинских частей недостачу более 11 тыс. комплектов индивидуальных рационов питания.
В Самарской области в одной из воинских частей недосчитались пайков на общую сумму свыше 7 млн. рублей
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