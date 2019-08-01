В Самаре задержана женщина при попытке передачи взятки в 1 миллион 800 тысяч рублей
1 августа 2019 22:38
132
В июне 2019 года она, являясь представителем по доверенности по гражданскому делу, предложила одной из сторон за взятку в 1 миллион 800 тысяч рублей посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя.
10 июля при получении денег женщина была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
1 августа 2019 23:12
По делу о беспорядках в ходе несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы задержаны пять человек. Известны фамилии четырех из них. Закон
107
1 августа 2019 22:58
По версии следствия, из-за бездействия чиновников огонь распространился на значительные территории. Закон
105
1 августа 2019 22:38
Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве". Закон
131
1 августа 2019 22:26
Адвокат обратился к гражданину, которому предложил за 2 миллиона рублей совершить убийство. Закон
119
1 августа 2019 21:36
Он уже подписал чистосердечное признание и подробно рассказал, как расправлялся с потерпевшей. Закон
126
31 июля 2019 18:40
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора фигурантам уголовного дела. Закон
361
30 июля 2019 22:49
Андрея Миляева подозревают в злоупотреблении полномочиями, следствие ходатайствует о его аресте. Закон
326
Происшествия
1 августа 2019 23:25
В Росреестре рассказали, что тот около месяца регулярно приходил на крыльцо здания и распивал спиртное вместе с другими бездомными. Происшествия
104
1 августа 2019 18:40
Спасатели предполагают, что змея могла попасть в квартиру через унитаз. Происшествия
176
1 августа 2019 17:25
Группу российских туристов (десять человек) в последний раз на катере видели 24 июля. Происшествия
181
Криминал
1 августа 2019 13:15
Он уже взят под стражу. Криминал
259
1 августа 2019 12:50
Пострадавшего сначала госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь. Криминал
233
1 августа 2019 09:31
Когда он уснул, гостья забрала телевизор и скрылась. Криминал
198
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
298
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
511
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
391
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
527
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
467
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
360
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
442
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
767
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
798
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
698
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
910
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
911
Мероприятия