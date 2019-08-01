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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре задержана женщина при попытке передачи взятки в 1 миллион 800 тысяч рублей

1 августа 2019 22:38
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Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по статье
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В июне 2019 года она, являясь представителем по доверенности по гражданскому делу, предложила одной из сторон за взятку в 1 миллион 800 тысяч рублей посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя.

10 июля при получении денег женщина была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области


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