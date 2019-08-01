В Самаре задержана женщина при попытке передачи взятки в 1 миллион 800 тысяч рублей

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В июне 2019 года она, являясь представителем по доверенности по гражданскому делу, предложила одной из сторон за взятку в 1 миллион 800 тысяч рублей посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя.10 июля при получении денег женщина была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области