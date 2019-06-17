В Самаре у сотрудника УФСИН из автомобиля изъяли марихуану
17 июня 2019 18:46
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По версии следствия, 6 июня 2019 года в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области, в автомобиле подозреваемого обнаружено и изъято наркотическое средство – марихуана, массой 22,65 грамм, которую он хранил для собственного употребления.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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