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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре на двух руководителей АО «ПТС» заведены уголовные дела

6 декабря 2019 18:57
146
Они подозреваются в коммерческом подкупе.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области по материалам УФСБ СО возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора и начальника первого сетевого района АО «Предприятие тепловых сетей» по статье "Коммерческий подкуп".

По версии следствия, в ноябре 2019 года начальник первого сетевого района АО «ПТС», действуя по предварительному сговору с исполнительным директором АО «ПТС», незаконно получил от инженера общества с ограниченной ответственностью первую часть коммерческого подкупа в 70 тысяч рублей (из общей суммы 150 тысяч рублей) за осуществлении теплоснабжения жилого здания до выполнения установленных законом необходимых процедур согласования и заключения договора на теплоснабжение. После получения денег  незаконные действия подозреваемых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно со службой безопасности ПАО «Т Плюс».

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


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