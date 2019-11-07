В Самаре глава Промышленного района, обвиняемый в совершении коммерческого подкупа, ответит перед судом

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В Самаре глава Промышленного района, обвиняемый в совершении коммерческого подкупа, ответит перед судомВторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов Промышленного района Самары - главы Промышленного района. Он обвиняется в "коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере".С 2017 года по 2018 года обвиняемый, представляя интересы общества с ограниченной ответственностью, являющегося подрядчиком некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонда капитального ремонта Самарской области» (далее – Фонда) по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Самарской области, передал родственнику врио генерального директора Фонда денежные средства на общую сумму более 11 миллионов 900 тысяч рублей, который, в свою очередь, передал деньги своему брату - врио генерального директора Фонда, за беспрепятственное перечисление денежных средств по указанным договорам в счет выполненных работ подрядчиком.Как сообщалось ранее, 31 июля 2018 года брат врио генерального директора Фонда, находясь в припаркованном автомобиле около одного из домов по улице Красноармейской в городе Самаре, получил от директора общества с ограниченной ответственностью денежные средства в сумме 222 тысячи 500 рублей, которые намеревался передать врио генерального директора Фонда за беспрепятственное перечисление денежных средств ООО по договору в счет выполненных работ.В настоящее время врио генерального директора Фонда и его родственнику предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений по статье "Коммерческий подкуп".Уголовное дело направлено в федеральный суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области