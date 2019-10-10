В Самаре двух офицеров УФСБ приговорили к реальным срокам за мошенничество

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Уголовное дело в отношении Гудованого и Чермашенцева возбудили в апреле 2018 года. Ранее СК РФ сообщал, что с марта 2016 года по март 2018 года офицеры ФСБ ежемесячно в несколько приемов получали взятки в размере более 1 миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО "ТНП". Делали они это посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через троих посредников. По данным следствия, эту сумму руководство ООО МО "ТНП" заплатило за то, что сотрудники ФСБ закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области."Гудованому назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима со штрафом в 90,5 миллионов рублей, Чермашенцеву – четыре года колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.В суде уточнили, что оба признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Гудованый и Чермашенцев также лишены званий полковников.Троих посредников – Александра Переточкина, который, по данным местных СМИ, является экс-сотрудником центрального аппарата ФСБ, а также бизнесменов Алексея Пашкевича и Сергея Булатова суд признал виновными в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ)."Переточкину назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 60 миллионов рублей, Пашкевичу – семь лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей, Булатову – пять лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей", - уточнил представитель суда.