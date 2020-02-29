В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране
29 февраля 2020 19:03
119
Об этом сообщает региональное УМВД России.
"Полиция в Приморском крае устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего на публичном мероприятии. Во время празднования Масленицы на центральной площади села Михайловка неизвестный злоумышленник, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания", - говорится в сообщении.
В районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на праздновании Масленицы на большом экране ролика с элементами порнографии.
"В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "б " части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса России ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
29 февраля 2020 19:03
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту. Закон
117
29 февраля 2020 14:46
Его приговорили за коррупцию к 7 годам лишения свободы и штрафу в 6 миллионов рублей. Закон
192
28 февраля 2020 14:40
Полковника Светлану Алешину отправили в СИЗО на два месяца. По словам источника, ее подозревают в получении взятки в несколько миллионов рублей. Закон
350
27 февраля 2020 16:22
Взятки получали в качестве незаконного вознаграждения за общее покровительство в осуществлении розничной торговли. Закон
337
27 февраля 2020 15:30
Россиянку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля при прилете в турецкую столицу, после чего в генконсульство обратился ее супруг. Закон
307
26 февраля 2020 22:07
Рассмотрение ходатайств об аресте обоих подростков проходили в закрытом режиме. Закон
313
26 февраля 2020 18:52
Ему также назначили штраф в размере 220 млн рублей. Закон
359
Происшествия
29 февраля 2020 15:58
После ДТП госпитализировали шесть человек, одному ребенку оторвало кисть руки. Происшествия
171
29 февраля 2020 15:32
По версии СМИ, на мероприятии по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Он стал третьей жертвой инцидента в банном комплексе в Москве. Происшествия
203
29 февраля 2020 15:07
Требовалась немедленная эвакуация пострадавшего с острова на берег для передачи врачам скорой медицинской помощи. Происшествия
159
Криминал
28 февраля 2020 13:28
Причинен материальный ущерб на сумму более 1 000 000 рублей. Криминал
1570
28 февраля 2020 11:45
В целом они получили более 470 тысяч рублей. Криминал
187
28 февраля 2020 10:49
Он собирался пердать 74 тысячи рублей. Криминал
184
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
561
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
940
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2925
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1297
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2350
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1801
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
394
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
618
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
673
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1387
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1878
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1901
Мероприятия