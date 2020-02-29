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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

29 февраля 2020 19:03
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Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту.
Полиция в Приморье возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик, передает РИА Новости

Об этом сообщает региональное УМВД России.

"Полиция в Приморском крае устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего на публичном мероприятии. Во время празднования Масленицы на центральной площади села Михайловка неизвестный злоумышленник, незаконно получивший доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно, организовал демонстрацию видеофайла порнографического содержания", - говорится в сообщении.

В районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на праздновании Масленицы на большом экране ролика с элементами порнографии.

"В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом "б " части 3 статьи 242 Уголовного Кодекса России ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к инциденту. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


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