В Москве задержали нарушившего правила более 2 тыс. раз водителя

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Полицейские установили, что у 34-летнего водителя нет прав на управление машиной, поскольку срок действия его водительского удостоверения истек. Полицейские попросили мужчину выйти из автомобиля, но тот отказался, говорится в сообщении. Из-за этого сотрудникам пришлось выбить стекло передней двери, после чего нарушитель вышел из машины.Мужчину доставили в отдел полиции в Одинцовском районе Московской области. По факту неповиновения сотрудникам ДПС в отношении автомобилиста составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. Водителя арестовали на семь суток, после этого правоохранители примут решение о привлечении мужчины к ответственности за неуплату административных штрафов, сообщили в МВД.Фото: МВД РФ/РБК