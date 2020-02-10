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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Москве задержали нарушившего правила более 2 тыс. раз водителя

10 февраля 2020 19:07
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Водителя арестовали на семь суток.
На Рублево-Успенском шоссе сотрудники ДПС остановили мужчину для проверки документов, после чего выяснилось, что водитель ранее уже нарушил правила дорожного движения 2126 раз, передает РБК. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Полицейские установили, что у 34-летнего водителя нет прав на управление машиной, поскольку срок действия его водительского удостоверения истек. Полицейские попросили мужчину выйти из автомобиля, но тот отказался, говорится в сообщении. Из-за этого сотрудникам пришлось выбить стекло передней двери, после чего нарушитель вышел из машины.

Мужчину доставили в отдел полиции в Одинцовском районе Московской области. По факту неповиновения сотрудникам ДПС в отношении автомобилиста составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ, а также 184 административных протокола по ст. 20.25 КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. Водителя арестовали на семь суток, после этого правоохранители примут решение о привлечении мужчины к ответственности за неуплату административных штрафов, сообщили в МВД.



Фото: МВД РФ/РБК
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Комментарии


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