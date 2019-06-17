В Хабаровском крае вынесли приговор учительнице, избившей школьника
17 июня 2019 18:00
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50-летнего педагога Татьяну Лескову признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сама преподавательница виновной себя не считает.
В связи с произошедшим следователи предложили повысить эффективность работы школьных психологов и принять меры по повышению стрессоустойчивости педагогов образовательных учреждений.
В ноябре 2018 года в Сеть попала запись, на которой учительница начальных классов выволокла школьника из кабинета и начала его избивать. После этого СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело. Как позже объяснила педагог, ученик мешал ей вести урок.
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