Уголовное дело председателя правления ЖСК «Жасмин-Дом» прекращено в связи с его смертью

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Длящаяся с 2006 года конфликтная история строительства дома в 9-м квартале Автозаводского района, наконец-то, окончена. Умер пенсионер Николай Усков, последний фигурант возбуждавшихся в отношении застройщика — ЖСК «Жасмин-Дом» — уголовных дел. Спорные квартиры достались банку-инвестору, другие фигуранты отделались легким испугом.Первое уголовное дело ЖСК «Жасмин-Дом» расследовалось более четырех лет и лишь в конце 2014 года дошло до суда. Фигуранты — экс-председатель ЖСК «Жасмин-Дом» Виктор Данилов и Дмитрий Арискин, директор проинвестировшей стройку фирмы «М-Холдинг», были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.Потерпевшей стороной по делу значился еще один инвестор — банк НТБ, точнее, его правопреемник — Глобэксбанк. В итоге судебных разбирательств большая часть квартир в спорном доме досталась банку.Претензии Глобэксбанка на квартиры в ЖСК «Жасмин-Дом» неоднократно становились основанием для митингов протеста дольщиков строящегося объекта. Дольщиков поддерживал и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.Весной 2018 года в суд Автозаводского района поступило на рассмотрение еще одно уголовное дело многострадального «Жасмин-Дома» — на этот раз в отношении действующего председателя правления одноименного ЖСК Николая Ускова. Ускову на момент передачи дела в суд исполнилось 70 лет.Ему в вину вменяли два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Согласно фабуле дела Ускова, он, «позиционируя себя защитником прав членов ЖСК», начал продавать от имени кооператива спорные квартиры. Ущерб, причиненный законным собственникам, следствие оценило в сумму более 215,5 млн рублей.Дело Николая Ускова рассматривалось судом почти год, но до приговора так и не дошло — фигурант скончался. С учетом компромиссного приговора Арискину и Данилову получается, что за мошенничества со средствами дольщиков скандального ЖСК так никто и не ответил. И уже не ответит.