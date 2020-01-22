Убийца пенсионеров решил взыскать с полиции Новокуйбышевска 800 тысяч рублей

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Впоследствии он узнал, что задержание в Самарской области было оформлено как административное — за хулиганство. В иске Лебедева в Октябрьский райсуд Самары (место расположения областного ГУ МВД) говорилось, что «своими незаконными действиями сотрудники полиции причинили мне моральный вред, выразившийся в том, что я в течение двух суток не спал, испытывал голод, не получал лекарства по своим тяжелым и неизлечимым заболеваниям, содержался в камере при дежурной части без койко-места, где отсутствовал туалет, помещение было без окна и не проветривалось».За моральные страдания истец потребовал от полиции 800 тыс. руб., но и суд первой инстанции, и апелляционная инстанция ему отказали. Ранее Лебедев обращался с аналогичными требованиями в суд Новокуйбышевска и там отсудил целых 3000 руб., но это решение потом было отменено областным судом.Роман Лебедев в 2014 году был приговорен к пожизненному сроку Оренбургским областным судом. На счету его преступной группы — 5 убийств, грабежи и разбои. Так, Лебедев с подельниками убили в поселке Саракташ пожилую пару пенсионеров, забрав потом из квартиры 4 пуховых платка, старый сотовый телефон и несколько бутылок водки.Фото из открытых источников