Тольяттинские полицейские проводят проверку по фактам повреждения городских автобусов

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10 и 13января в отделы полиции Тольятти поступили сообщения от водителей пассажирских автобусов с просьбой зафиксировать повреждения по одному стеклу на шести застрахованных транспортных средствах.В ходе проверки установлено, что 10 января два водителя в обеденное время, управляя автобусами без пассажиров в салоне возле д. 54 по ул. 40 лет Победы, услышали звон стекла и обнаружили повреждения двух боковых окон. Водители сообщили о происшествиях в полицию только в вечернее время, около 23-00 час., находясь в точке отстоя. Сотрудниками полиции проведен осмотр транспортных средств, в одном из автобусов обнаружен и изъят металлический шарик диаметром примерно 16 мм.13 января в ночное время поступили сообщения от водителей о том, что в автобусах, которыми они управляли в период с 18-30 до 21-45 час. на территории Автозаводского района обнаружены повреждения в виде небольших сквозных отверстий окон. По одному поврежденному окну в каждом из четырех пассажирских автобусов.В указанных происшествиях пострадавших нет.В настоящее время по данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 214 УК РФ «Вандализм». Сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Проведены осмотры, проходят поквартирные обходы близлежащих домов, торговых и общественных организаций, устанавливаются наличие камер видеонаблюдения, очевидцы и владельцы автотранспорта (с видеорегистраторами), которые могли находиться в указанное время рядом с местами происшествий.Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 020(102), передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: соцсети