Тольяттинец, обвиняемый в убийстве своей годовалой дочери, предстанет перед судом

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Как сообщалось ранее, 30 октября 2018 года, примерно в 10 часов из квартиры по месту жительства в больницу доставлена годовалая девочка, с телесными повреждениями. Однако ребенка спасти не удалось, девочка умерла в больнице утром 31 октября 2018 года.По версии следствия, телесные повреждения ребенку причинил отец, который находился в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област