Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии
29 июля 2019 23:28
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"Признать Коршунова виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья Алишер Ларин. Суд также назначил Коршунову штраф в размере 900 тыс. рублей.
Другого фигуранта дела - бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова - суд приговорил к 5 годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
Суд также взыскал в пользу потерпевшей стороны всю сумму причиненного ведомству ущерба. Кроме того, решением суда Коршунов лишен классного чина "действительный государственный советник 2-го класса" (соответствует званию генерал-лейтенанта) и лишил подсудимых права заниматься организационно-хозяйственной деятельностью сроком на три года. Суд засчитал им время, проведенное под стражей во время следствия и суда, пересчитав им срок по схеме 1 день за 1,5 дня.
Как установил суд, Коршунов и гендиректор ООО "Торгово-промышленная компания "ДАЦЕ Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Соучастники создали видимость того, что обувь производится ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России в рамках госконтракта. В действительности же обувь изготовлялась из более дешевых и не предусмотренных контрактом материалов на оборудовании "ДАЦЕ Групп", которое они разместили в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. По указанию Коршунова к изготовлению обуви были привлечены заключенные.
Ранее в ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в Гагаринском районном суде Москвы в особом порядке осенью прошлого года. Арутюнян был приговорен к 3,5 года колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.
Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Перед оглашением приговора в Гагаринском суде Коршунов сообщил журналистам, что "никакого хищения не было", а обвинения являются "абсолютно надуманными".
Арестованное имущество Коршунова и Морусова обращено в доход государства для погашения ущерба.
Защита осужденных заявила ТАСС, что обжалует приговор.
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