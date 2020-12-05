Суд арестовал женщину, выбросившую двухмесячного ребенка из окна в Новой Москве

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Щербинский суд Москвы заключил под стражу женщину, находящуюся на седьмом месяце беременности, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в Новой Москве, на срок до 4 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дарье Шавелкиной, обвиняемой по п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство малолетнего") на срок до 4 февраля 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Днем 4 декабря на улице Летчика Ульянина в Новой Москве женщина выкинула из окна квартиры жилого дома на 13-м этаже грудного ребенка своей подруги, за которым ее попросили присмотреть родители. Малыш, которому было два месяца, погиб. Возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. Вечером в пятницу женщину задержали, ее зовут Дарья Шавелкина. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, задержанная находится на седьмом месяце беременности.

Фото: pixabay