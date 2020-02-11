Сотрудниками Самарской таможни, раскрыта «схема» уклонения от уплаты таможенных платежей

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История длилась с декабря 2015 года. Российская компания заключила внешнеэкономический контракт с германской фирмой на проектирование, изготовление, продажу и отгрузку оборудования для производства кваса с годовой производительностью 3,5 млн гектолитров товарного продукта. Стоимость контракта составляла 25 840 000 евро.В Федеральную таможенную службу были предоставлены документы, на основании которых компания имела право ввозить оборудование в Россию частями и с существенной льготой: ввозимые товары не облагались ввозной таможенной пошлиной и НДС, так как по заявленным фирмой сведениям, данные товары соответствовали «Перечню технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению НДС», утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 372.Оборудование ввозилось частями в Ульяновск до 2017 года и было установлено на предприятии в Ульяновске.Однако в ходе проведенной проверки таможенниками были выявлены нарушения, а сведения, предоставленные таможенным органам, оказались подложными.Чтобы получить право на ввоз оборудования без ввозной таможенной пошлины и НДС, сотрудники российской фирмы подали в таможенные органы измененную версию внешнеторгового контракта и приложений к нему. Были изменены формулировки, которые являются существенными для целей определения состава и функций оборудования. Подписи были вставлены криптографическим способом. В результате установления данных фактов классификационное решение выданное ФТС России отменено.Общий размер суммы неуплаченных таможенных платежей составил 240 011 680,15 рублей, в отношении злоумышленников 26 января 2020 года возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, передает пресс-служба Приволжского таможенного управления.