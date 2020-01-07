Саратовские «гастролеры», грабившие банкоматы в Самарской области, получили реальные сроки в колонии
7 января 2020 21:35
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Об уроженцах Саратовской области Степанове и Одинцове самарские силовики узнали осенью 2018 года, когда они обокрали банкомат в новокуйбышевском ТД «Союзный» и похитили оттуда 1,8 млн руб. Позднее выяснилось, что те же лица «обнесли» и банкомат в ТД «Космос» на улице Свердлова — там пропало 3,6 млн руб. Позднее в уголовном деле Степанова и Одинцова появилось 11 эпизодов краж в особо крупном размере, а общая сумма ущерба превысила 23 млн рублей.
Как рассказали «СО» ОНЛАЙН» в прокуратуре Самарской области, преступная группа была создана в августе 2017 года. «Они прибывали в разные регионы России на арендованном автотранспорте, изучали расположение офисов банков и банкоматов, установленных в торговых центрах или иных общественных местах, после чего с помощью компьютерного оборудования подключались к банкоматам и совершали хищение денежных средств. Затем сообщники покидали места совершений преступлений, транспортировали похищенные денежные средства и осуществляли безопасным способом их перевод организатору преступной группы», — рассказали в надзорном ведомстве.
Степанов и Одинцов свою вину в совершении инкриминируемых деяний признали полностью. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимых виновными по всем эпизодам преступлений и приговорил к наказанию в виде 5 лет 10 месяцев и 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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