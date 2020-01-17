Штраф за отсутствие охраны в самарских электричках обжалуют

4

Санкции применены по требованию Ространснадзора, который не обнаружил в самарских электричках сотрудников транспортной безопасности. Между тем, их наличие прописано не только в договоре СППК с «РЖД» на аренду составов, но и в документах российского правительства по антитеррористической защищенности транспортных объектов.Пытаясь избежать наложения штрафа, представители СППК сослались на отсутствие средств, чтобы организовать конкурс по отбору подразделения, которое обеспечивало бы безопасность в электричках. А Росжелдор не утвердил предложенный «РЖД» план обеспечения транспортной безопасности. Однако для Кировского суда этих доводов оказалось недостаточно.