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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

27 декабря 2019 21:32
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Ранее, 27 декабря «Коммерсантъ» и ТАСС сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян.
Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии. Об этом РБК сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

По его словам, ожидается, что завтра электронные браслеты снимут с двух других сестер — Ангелины и Крестины.

«Думаю, это вопрос времени. Если сегодня не успеют, то завтра снимут. Просто это уже другой главк, у нас московский, там областной», — сказал Пакулин, добавив, что связался с инспектором, чтобы прояснить сроки снятия электронных браслетов. По его словам, в ответ инспектор ФСИН сообщил, что уже вызвал сестер, чтобы совершить процедуру.

Ранее, 27 декабря «Коммерсантъ» и ТАСС сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян. Вместо того, чтобы отправить материалы дела в суд, в надзорном ведомстве приняли решение вернуть их в Следственный комитет из-за выявленных нарушений.

Летом 2018 года трех сестер Хачатурян — Марию, Ангелину и Крестину — задержали по обвинению в убийстве отца (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Девушек помещали под арест, а затем меру пресечения им заменили на запрет определенных действий. Марию Хачатурян также признали невменяемой, ее дело вынесли в отдельное производство.

Защита сестер Хачатурян утверждает, что девушки пошли на преступления в рамках самообороны, так как на протяжении многих лет страдали от издевательств и домогательств со стороны отца.



Фото из открытых источников


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Комментарии


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С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
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