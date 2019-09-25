Проигравшие посетители игорного клуба расплачивались пожертвованиями на благотворительность
25 сентября 2019 21:57
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Взносы «Добрая рука» собирала необычно — с проигравших посетителей игорного заведения. Кроме компьютерной техники и мониторов, полицейские изъяли в клубе 645 экземпляров договоров-актов пожертвования и 121 договор-акт на получение благотворительной помощи. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос с возбуждением уголовного дела.
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