Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск
27 декабря 2019 22:42
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По его мнению, за уголовным преследованием предпринимательницы стоят структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Теребков назвал действия оппонентов Батуриной "грязной пиар-кампанией", которую развернули сразу после смерти ее супруга Юрия Лужкова. По его словам, это вызывает к ним презрение.
Пресс-секретарь заявил, что постановление о розыске Батуриной незаконно, и пообещал, что оно будет обжаловано. Кроме того, ее представители готовят заявление в квалификационную коллегию судей. Они намерены добиться проверки решения мирового судьи.
Он добавил, что суд игнорирует присутствие в инстанции адвокатов Батуриной, а также ее письменные заявления, которые подтверждают их полномочия и позволяют рассмотреть дело в отсутствие бизнес-леди.
В свою очередь, представитель компании А1 заявили РБК, что не имеют к постановлению о розыске Батуриной никакого отношения и "в этом деле не участвует".
Ранее адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Савочкин сообщил, что Елену Батурину объявили в розыск в связи с уголовным делом о клевете. Заявление подал финансовый управляющий в деле о банкротстве Виктора Батурина Эренцен Манжеев. Он сообщил, что в ходе судебной тяжбы в Австрии со своим братом Батурина утверждала, что Манжеев пытался получить доступ к ее средствам с помощью поддельных документов. По его словам, это не соответствует действительности.
Фото: ТАСС/РБК
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