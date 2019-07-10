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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной

10 июля 2019 19:41
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Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье
МВД опубликовало кадры задержания Марата Хайруллина — мужа кассирши Россельхозбанка, которая похитила 23 миллиона рублей. Мужчину взяли в аэропорту Уфы, когда он возвращался из Москвы после съёмок в ток-шоу, передает life.ru. Полицейские в штатском встретили его в зоне прилёта и сопроводили в отдел. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".

В конце мая сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина украла миллионы из кассы и пропала с мужем и двумя детьми. Её задержали лишь спустя месяц с лишним на съёмной квартире в Казани. Мужа Луизы в тот день задерживать не стали. Сам он утверждает, что проиграл всё украденное в азартных играх. Похожей версии придерживаются и правоохранители. По их данным, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счёт и расходовал, делая ставки на спорт. 
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Комментарии



Закон
10 июля 2019  19:41
Он, как и супруга, стал фигурантом уголовного дела по статье "Присвоение или растрата".
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
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