Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
10 июля 2019 19:41
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В конце мая сотрудница Россельхозбанка Луиза Хайруллина украла миллионы из кассы и пропала с мужем и двумя детьми. Её задержали лишь спустя месяц с лишним на съёмной квартире в Казани. Мужа Луизы в тот день задерживать не стали. Сам он утверждает, что проиграл всё украденное в азартных играх. Похожей версии придерживаются и правоохранители. По их данным, Марат Хайруллин неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от неё похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счёт и расходовал, делая ставки на спорт.
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