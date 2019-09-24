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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Обвинение попросило четыре года колонии для похитителя картины Куинджи

24 сентября 2019 18:05
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Подсудимый утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Он назвал своей целью хайп.
Гособвинение просит четыре года колонии строго режима для Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает life.ru.

— Наказание, связанное с реальным лишением свободы сроком на четыре года в колонии строго режима, — огласил позицию обвинения прокурор на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Представители Третьяковской галереи поддержали сторону обвинения. Они заявили, что действия Чуприкова ударили по престижу страны. А самому похитителю не было дело до состояния картины, он хотел только привлечь внимание.

Ранее Чуприков впервые публично извинился за похищение картины перед Третьяковской галереей. Он утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Подсудимый назвал своей целью хайп. 
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Комментарии



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