Обвинение попросило четыре года колонии для похитителя картины Куинджи

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— Наказание, связанное с реальным лишением свободы сроком на четыре года в колонии строго режима, — огласил позицию обвинения прокурор на заседании в Замоскворецком суде Москвы.Представители Третьяковской галереи поддержали сторону обвинения. Они заявили, что действия Чуприкова ударили по престижу страны. А самому похитителю не было дело до состояния картины, он хотел только привлечь внимание.Ранее Чуприков впервые публично извинился за похищение картины перед Третьяковской галереей. Он утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Подсудимый назвал своей целью хайп.