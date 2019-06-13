Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Мамаеву и Кокорину
13 июня 2019 18:38
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"Суд постановил: приговор Пресненского суда отменить… Александру Кокорину назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласила судья Ольга Неделина. Остальным фигурантам суд также сохранил прежние сроки.
Новый приговор повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации действий футболистов. При этом суд сохранил срок наказания для спортсменов.
Суд удовлетворил представление прокурора, который просил указать в приговоре пункт "а" в части 1 статьи 213 - эпизод с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, то есть "совершение преступления с использованием предмета в качестве оружия".
Ранее во время заседания Кокорин призвал суд быть более гуманным. По его словам, он хочет справедливости и просит шанс, чтобы "не отправиться непонятно куда".
В свою очередь, Мамаев отказался просить суд о снисхождении. Он назвал происходящее позором и шоу, а также выразил уверенность, что "сегодня ничего не изменится".
В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука. Следующий конфликт состоялся в кафе, где подозреваемые избили Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.
Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.
Учитывая проведенное в изоляторе время, им предстоит провести в заключении по семь с половиной и по шесть с половиной месяцев соответственно.
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