Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
10 января 2020 16:38
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В свою очередь, собеседник Znak.com в силовых структурах сообщил, что уволены пять сотрудников центрального аппарата. «Под увольнение попали и те, кто просто снимал видео и пересылал его в WhatsApp, и те, кто передавал записи СМИ», — сказал он. По словам источника, речь идет не о рядовых сотрудниках, а о силовиках с «хорошими должностями».
Формальная претензия к сотрудникам заключается в том, что они должны были отключить личные смартфоны на входе в здание ФСБ, пояснил источник издания Meduza, близкий к ведомству.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.
Родители убитого лубянского стрелка рассказали РБК о том, что им до сих пор не выдали тело их сына. Отец Евгения Манюрова, Фатих Манюров, сообщил РБК о том, что похороны его сына до сих пор не состоялись.
«Нет, тела нет и похорон нет. Светлана мне не звонит, и я ей не звоню. Не знаю, почему не выдают, у нас как забрали мобильные — ничего не сообщают. Сегодня позвонил следователю — он сказал, что сам не знает», — заявил он.
Мать погибшего стрелка также подтвердила РБК информацию о том, что тело Евгения не было выдано. «Никто не знает, когда будут похороны, мне никто ничего не сообщает, я вообще без информации сижу. Я в неведении, сама вся на нервах», — рассказала Светлана.
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, другой скончался в больнице, еще пять человек, включая одного гражданского, пострадали. Стрелок был ликвидирован.
Манюров работал в частных охранных фирмах. По словам его отца, сын увлекался стрельбой и хотел стать мастером спорта. Издание Baza писало, что при обысках в квартире стрелка обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). В Кремле назвали стрельбу на Лубянке проявлением безумия.
По словам источника РБК, Манюрова проверяют на причастность к организациям террористической направленности. В контактах стрелка нашли лиц, подозреваемых в причастности к деятельности таких организаций, рассказал он.
Фото: Владислав Шатило / РБК
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