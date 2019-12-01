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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Иркутский вице-губернатор добивается уголовного преследования руководителей самарского «Больверка»

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Информация о том, что самарский подрядчик, подконтрольный Сергею Шипицину, может попасть в орбиту уголовного дела стала известна осенью 2019 года. Тогда в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области сообщили, что КУМИ Иркутского района направил в региональное следственное управление материалы для проведения проверки в отношении компании «Больверк», передает «СО» ОНЛАЙН.

В конце 2018 года «Больверк» выиграл тендер на берегоукрепление озера Байкал около главного туристического центра региона — поселка Листвянка. Однако компания в одностороннем порядке расторгла договор. После этого иркутские чиновники подали заявление в следственные органы. Газете «Самарское обозрение» стали известны детали происходящего.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Иркутской области, обращение о принятии мер реагирования в отношении «Больверка» перенаправлено в Следственный комитет РФ по Самарской области. По данным ведомства, инициировали обращение в правоохранительные органы первые лица иркутского региона. В ответе говорится, что «обращение подписал первый заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов».

Руслан Болотов, ополчившийся на самарский «Больверк», сам большую часть трудовой деятельности был связан со строительством. С 1993 по 2004 год он трудился директором ЗАО «Шелеховское специализированное предприятие «Ремонт зданий и сооружений», принадлежавшего его же отцу, а потом начал свою карьеру чиновника. До назначения первым заместителем губернатора Иркутской области в 2015 году он успел поработать в МУП «Водоканал» города Шелехов, мэром этого города, а также возглавлял минстрой Иркутской области. После назначения вице-губернатором, местные СМИ и вовсе прочили его на должность главы региона, однако возглавил территорию Сергей Левченко.

Летом 2019 года Болотов засветился в подрядном скандале. Тогда затопило город Тулун Иркутской области, от наводнения его должна была спасать дамба. Ее строила компания отца Болотова, а сам чиновник, занимая пост главы минстроя, принимал работу. Стоимость объекта составляла 51,5 млн рублей. В результате паводка в Тулуне и близлежащих городах, по информации regnum. ru, погибло 25 человек, пострадало более 10 тыс жилых домов, где проживает порядка 38 тысяч человек. 
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