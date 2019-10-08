Главу реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов, будут судить за неоказание врачебной помощи
8 октября 2019 14:41
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По данным следствия, 47-летний Марьянов с 6 по 15 октября 2017 года находился в реабилитационном центре. 15 октября Марьянов неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге другим клиентам центра и консультантам учреждения. Следствие считает, что директору центра было известно об этих жалобах, также она знала, что у актера есть серьезное заболевание, а в центре нет достаточно квалифицированного персонала, чтобы оказать актеру помощь. Самостоятельно обратиться в больницу Марьянов не мог из-за отсутствия у него средств связи. Тем не менее глава "Феникса" запретила вызывать для Марьянова скорую помощь, "намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра".
Кроме того, глава центра распорядилась вводить Марьянову препараты галоперидол и феназепам, приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача. В результате, несмотря на запрет, скорую вызвал другой клиент центра, который видел, что Марьянов находится в тяжелом состоянии. Актера доставили в больницу, где медики констатировали его смерть. Причиной смерти, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение. Дело передано в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение. Теперь Богдановой грозит до 6 лет лишения свободы.
Известность Дмитрий Марьянов получил после роли в фильме 1986 года "Выше радуги". Снимался в картинах "Дорогая Елена Сергеевна" (1988) "День радио" (2008), "Небесный суд" (2011), "Игра в правду" (2013), детективном сериале "Личная жизнь следователя Савельева" (2012). С 1994 года он входил в состав труппы театра "Ленком", участвовал в спектаклях "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Юнона и Авось" и других.
Фото из открытых источников
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