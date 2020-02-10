Директор Нефтегорского ГПЗ третировал подрядчиков и партнеров, и в итоге сам попал за решетку
10 февраля 2020 23:29
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Г-на Шишканова задержали в марте 2018 года в момент получения коммерческого подкупа в сумме 5 млн руб. Также были установлены посредники — Антон Неклеенко и Семен Чех. Заявителем на Шишканова стал руководитель фирмы-подрядчика «СМП Волга» Денис Ведьманов. Гендиректор Нефтегорского ГПЗ в жесткой форме требовал от него «откаты» с контракта на сумму 98,2 млн руб., в ход шли угрозы, в том числе, личной безопасности. На какой-то стадии разборок вокруг этой темы дошло до того, что Ведьманов встал на колени перед Шишкановым в его служебном кабинете и просил у него прощения.
Впрочем, Шишканов не церемонился и с другими контрагентами. Антон Неклеенко, который набрал у него займов на развитие своего бизнеса, по сути, стал слугой топ-менеджера. Неклеенко покупал материалы и предметы обстановки, а также оплачивал ремонт в коттедже Шишканова на улице Путиловской и в его дачном доме в поселке Соколинка Красноярского района. Поскольку Неклеенко попал «в финансовую и моральную зависимость от Шишканова», он выполнял все его поручения: ремонтировал машину его жены, покупал необходимые товары (от маски для сна до сейфа), развозил документы, вывозил мусор от дома, предоставлял «Газель» для перевозки вещей, оплачивал штрафы и так далее. И как только Шишканова задержали, его «раб» сразу дал на него показания.
Экс-гендиректор НГПЗ круто обходился и с другими подрядчиками, по сути, выкручивая им руки и требуя «откаты» с контрактов. В случае неисполнения условий контрагентам угрожали помещением в реестр недобросовестных поставщиков «Роснефти». Среди пострадавших — подельник Шишканова Семен Чех (его фирма ремонтировала заводоуправление предприятия), директор уфимского НПО «Уфанефтегазмаш» Рафаиль Шарипов и руководитель трех-фирм субподрядчиков Олег Чекенев. Все они позднее охотно дали на Шишканова показания.
Не исключено, что Шишканову платили и другие подрядчики. Антон Неклеенко на допросе упоминал тендер на 166 млн руб., который выиграла компания «Тольяттиэнергоремонт» — с этого договора гендиректор НГПЗ якобы получил откат в 22,8 млн руб.
Кроме того, Неклеенко сохранил два листка рукописного текста, будто бы переданных ему Шишкановым, где был список должников гендиректора НГПЗ по «откатам».
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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