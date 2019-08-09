Бывший гендиректор РКЦ «Прогресс», обвиняемый в присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями, предстанет перед судом
9 августа 2019 19:34
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По версии следствия, Кирилин, являясь генеральным директором ОАО «РКЦ «Прогресс», с 2011 года по декабрь 2016 года, в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Союзобщемашимпорт», заключил экономически не выгодный для АО РКЦ «Прогресс» договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной в пользу указанной коммерческой организации стоимости на сумму более 125 миллионов рублей и в дальнейшем совершил его оплату, а также инициировал командирование сотрудников «ЦСКБ-Прогресс» в Германию, в ходе которых были потрачены дополнительные денежные средства в размере более 745 тысяч рублей, чем причинил ущерб АО «РКЦ «Прогресс» на общую сумму более 126 миллионов рублей.
В 2017 году подозреваемый используя свои полномочия генерального директора по распоряжению имуществом и средствами АО «РКЦ «Прогресс», против воли совета директоров АО «РКЦ «Прогресс», обязавшего его в соответствии с трудовым договором обеспечивать сохранность имущества Общества, а также использовать движимое и недвижимое имущество Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества на сумму более 3 миллионов 562 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Кировского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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