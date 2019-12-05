Арестованные самарскими приставами машины отправлены на реализацию
5 декабря 2019 09:42
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Начиная с середины октября 2019 года на дорогах региона работал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который в потоке машин определял по государственным регистрационным знакам автомобили, принадлежащие должникам. Судебными приставами-исполнителями в ходе 12 рейдовых мероприятий арестовано свыше 237 автотранспортных средств на сумму почти 60 миллионов рублей.
Одной из тех, чью машину отправили на штрафстоянку стала гражданка В., которая задолжала за газ и электроэнергию 81 тысячу рублей. Судебными приставами-исполнителями в рамках рейда был составлен акт и описи и ареста ее автомобиля, который теперь передан на реализацию. Полученные после продажи машины средства будут перечислены взыскателю.
В настоящий момент в отношении 22 транспортных средств запущенна процедура принудительной реализации.
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