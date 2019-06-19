В Тольятти выявили факт фиктивной регистрации граждан

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По данным полицейских, 48-летняя жительница города Тольятти зарегистрировала в своей квартире двух иностранных граждан, прибывших в Самарскую область из ближнего зарубежья. При этом жилплощадь она предоставлять не намеревалась. Иностранцы проживали в другом месте. Во время беседы с полицейскими женщина пояснила, что данную услугу она оказывала за денежное вознаграждение.В настоящее время в отношении задержанной возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Граждане с целью получения денежных средств "прописывают" иностранцев в своем жилье. Такие квартиры в юридической практике стали называться «резиновыми», так как зачастую на ограниченном количестве жилой площади регистрируют несколько иностранных граждан.Стражи правопорядка напоминают, что зачастую собственники, так называемых, «резиновых адресов» не видят никакой опасности во временной регистрации. На практике у владельцев недвижимости возникают трудности. В некоторых случаях возможно увеличение коммунальных счетов. Кроме того, при регистрации граждане получают право проживания в квартире, они могут пользоваться всем, что в ней расположено. В связи с этим новый малознакомый жилец может принести массу беспокойств.