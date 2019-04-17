Очередные факты нарушения миграционного законодательства выявлены сотрудниками самарской полиции

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В первом квартале 2019 года на территории Самарской области зарегистрировано 503 преступления, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ.Правоохранителями в отношении граждан, нарушивших закон возбуждены уголовные дела. Так, например, в Тольятти полицейскими установлено, что в период с февраля по апрель текущего года женщина осуществила постановку на миграционный учёт в принадлежащей ей квартире 46 иностранных граждан. Однако, намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию, у фигурантки не было.В аналогичном преступлении подозревается представитель юридического лица, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет 130 иностранцев.Полицейскими установлено, что подозреваемый в январе и феврале текущего года направил в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии иностранных граждан, однако указанное помещение в качестве жилого им предоставлено не было.Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства, сообщает облМВД.