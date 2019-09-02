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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Временно ограничено движение транспорта по улице Магистральной в Самаре

2 сентября 2019 14:17
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В связи с работами на водоводе.
В связи с работами на водоводе, проводимыми "РКС", по ул. Магистральная (от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе) с 10:30 02.09.2019 до окончания ремонтных работ по направлению из города автобусные маршруты №7, 75 вместо ул. Магистральная проследуют по улицам Литвинова, Макаренко до пересечения с улицей Транзитная и далее по маршрутам, автобусные маршруты №№27, 27к, 217, 229, 253 проследуют по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургической, Магистральной и далее по своему маршруту.

По направлению в город сохранится установленная ранее схема движения, передает пресс-служба горадминистрации. 
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