Временно ограничено движение транспорта по улице Магистральной в Самаре
2 сентября 2019 14:17
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По направлению в город сохранится установленная ранее схема движения, передает пресс-служба горадминистрации.
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