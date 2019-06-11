Вниманию жителей Куйбышевского района: 13 июня от холодного водоснабжения будет отключен ряд зданий
11 июня 2019 15:53
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Новое подключение должно повысить надежность водоснабжения в поселках 113 км, Красный Кряжок и в 25 квартале Куйбышевского района.
Специалисты компании «РКС-Самара» провели диагностику и подготовительные работы. Технические условия данного участка таковы, что ремонт можно провести только после полного отключения водовода, который питает часть Куйбышевского района.
На время работ с 10.00 13 июня от холодного водоснабжения будут отключены следующие здания:
ул.Бакинская 1-38; ул.Грозненская 4-69; Пугачевский тракт 16-66; ул.Фасадная 1- 28; ул.Кишиневская 1-22; ул.Зеленая 5-25; ул.Нефтянников 4-49; 40 лет пионерии 4-23; ул.Стадионная 1-4; ул.Калининградская 1-52; Молодежный пер. 3-22; ул.Рижская 5-9; пер.Строителей 3-11; ул.Молдавская 3-22; Торговый пер 3-28; ул.Медицинская 1-17.
Работы планируется завершить в первой половине дня 14 июня.
По окончании будет проведена промывка и обработка водовода.
Жителям будут предоставлены бойлеры, адреса установки согласованы с администрацией района:
ул. Медицинская, 4
ул. Фасадная, 7
ул. Фасадная, 23
ул. Калининградская, 14
Информацию можно уточнить на сайте samcomsys.ru в разделе «Диспетчерская». А также по круглосуточным телефонам диспетчерской службы 334-75-12; 336-86-51 и в социальной сети Твиттер (аккаунт @sks_rks).
В течение дня жители могут сделать запас воды, передает пресс-служба «РКС-Самара».
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