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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самарской области выбирают лучших в ЖКХ

30 августа 2019 17:42
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Главная задача конкурса — обобщение и распространение положительного опыта участников, полученного в сфере ЖКХ, на территории Самарской области.
Государственная жилищная инспекция Самарской области дала старт Девятому ежегодному конкурсу на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами «Лидер ЖКХ».

Главная задача конкурса — обобщение и распространение положительного опыта участников, полученного в сфере ЖКХ, на территории Самарской области. Победители определяются в каждой из трех номинаций:

- «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2018 году»;
- «Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2018 г.»;
- «Лучшее (ий) товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области в 2018 году».

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в конкурсную комиссию пакет документов. Перечень их приведен в разделе «Конкурс «Лидер ЖКХ» на сайте ГЖИ Самарской области).

Подать документы на конкурс «Лидер ЖКХ» можно по адресу: Самара, ул. Льва Толстого, 123, 4 этаж, каб. 408, управления информационных технологий и организационной работы ГЖИ Самарской области.

Контактное лицо – ведущий специалист управления информационных технологий и организационной работы Минин Сергей Николаевич, (846) 200 02 85.

Последний день приема конкурсных материалов — 30 сентября 2019 года

Организатором конкурса, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2011 № 514, выступает ГЖИ Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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