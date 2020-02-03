В Самаре обсудили качество воды в жилых домах
3 февраля 2020 16:58
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Тем не менее, в связи с обращениями жителей города, с первого января этого года на предприятии введён усиленный лабораторный контроль за состоянием качества воды на всех этапах подготовки до подачи её потребителю. Ситуация остается на контроле городской Администрации.
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