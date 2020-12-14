«Т Плюс» вошел в число призеров премии «Коммерсантъ года»

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ПАО «Т Плюс» удостоено награды «Коммерсантъ – Взаимодействие» по версии издания «Коммерсантъ-Волга». Одной из самых авторитетных премий делового сообщества отмечена работа энергокомпании по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципалитетов.

Редакционный и экспертный совет премии «Коммерсантъ года» высоко оценил важность вхождения Самары в ценовую зону теплоснабжения. Соответствующий документ был подписан председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Распоряжение выпущено в результате совместных усилий муниципальных, региональных властей и единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».

Переход Самары в ценовую зону теплоснабжения призван привлечь значительные инвестиции в обновление теплосетевой инфраструктуры города. Уже в текущем году было привлечено опережающее финансирование на реконструкцию муниципальных сетей в объеме 970 млн рублей. В результате филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» получил возможность выполнить перекладку дополнительных 7 участков теплосети общей протяженностью свыше 10 км.

Премия «Коммерсантъ года», проводимая при поддержке правительства Самарской области, вручается компаниям за вклад в развитие российского или регионального предпринимательства и за выдающиеся результаты, достигнутые в сфере своей деятельности, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».