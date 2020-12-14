«Т Плюс» вошел в число призеров премии «Коммерсантъ года»

ПАО «Т Плюс» удостоено награды «Коммерсантъ – Взаимодействие» по версии издания «Коммерсантъ-Волга». Одной из самых авторитетных премий делового сообщества отмечена работа энергокомпании по модернизации коммунальной инфраструктуры муниципалитетов.
Редакционный и экспертный совет премии «Коммерсантъ года» высоко оценил важность вхождения Самары в ценовую зону теплоснабжения. Соответствующий документ был подписан председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Распоряжение выпущено в результате совместных усилий муниципальных, региональных властей и единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».
Переход Самары в ценовую зону теплоснабжения призван привлечь значительные инвестиции в обновление теплосетевой инфраструктуры города. Уже в текущем году было привлечено опережающее финансирование на реконструкцию муниципальных сетей в объеме 970 млн рублей. В результате филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» получил возможность выполнить перекладку дополнительных 7 участков теплосети общей протяженностью свыше 10 км.
Премия «Коммерсантъ года», проводимая при поддержке правительства Самарской области, вручается компаниям за вклад в развитие российского или регионального предпринимательства и за выдающиеся результаты, достигнутые в сфере своей деятельности, передает пресс-служба ПАО «Т Плюс».
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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