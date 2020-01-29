Сотрудники компании «Газпром газораспределение Самара» обучили школьников безопасному использованию газа в быту

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Уроки проходили в рамках мероприятий по пропаганде безопасного использования газа в быту, которые компания регулярно проводит в учебных заведениях по всей Самарской области. В формате интерактивного урока газовики рассказали детям, что такое природный газ, как его добывают и как с помощью простых правил обеспечить безопасность себе и окружающим во время использования газового оборудования дома.В ходе урока школьников познакомили с основными правилами эксплуатации газового оборудования и первых действиях при обнаружении запаха газа.Полученные знания учащиеся закрепили просмотром мультфильма о безопасном газе, увлекательной игрой и викториной. В финале все учащиеся получили дипломы о прохождении инструктажа."Важнейшая миссия «Газпром газораспределение Самара» - обучение школьников младшего и среднего возраста основам безопасного обращения с газовымиприборами. К этому наша компания подходит комплексно. Кроме уроков, мы проводим конкурсы по основам газовой безопасности среди учителей ОБЖ, проводим инструктажи во время городских мероприятий, и конечно, всегда и везде сообщаем телефоны аварийно – диспетчерской службы: 04, 104, 112", — прокомментировал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Самара»