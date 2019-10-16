Самарские активисты ОНФ считают необходимым скорректировать методику измерения объемов и норматив на вывоз мусора
16 октября 2019 17:34
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В июле и октябре специалисты Самарского государственного технического университета провели замеры массово-объемных характеристик твердых коммунальных отходов (ТКО). Целью было проверить, сколько в среднем каждый житель выбрасывает мусора. Общественники, контролировавшие эту процедуру, уверены – результаты необходимо отменить, а методику измерений пересмотреть.
Осенние замеры проводили по адресам: улица Кирова, 42, Каховская, 12, Кирова, 143, где допускается смешение мусора, который выбрасывают в контейнеры жители многоквартирных домов, и отходов расположенных рядом магазинов. А это прямое нарушение технического задания. По методике замеров учитываться должны только отходы, выбрасываемые гражданами, проживающими в МКД. В противном случае результаты замеров – некорректны и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть справедливость существующего норматива.
При этом адреса замеров постоянно варьируются, общественникам их сообщают за 20 мин. до начала процедуры.
«Большие вопросы вызывает сам измерительный прибор. Он нигде не зафиксирован, не откалиброван, не включен в единый Государственный реестр средств измерений и больше напоминает «посох Деда Мороза» – деления просто нарисованы на нем маркером. С его помощью невозможно установить точный объем мусора. Если контейнер не полон – уровня физически не видно, а если он переполнен – мусор не перезагружают в пустой контейнер. Замеры производят «относительно воздуха» с учетом возвышения ТКО выше стенок контейнера», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.
По мнению активистов, нужно измерять только вес мусора, так как на полигоны отходы сдают в тоннах, и должна быть единая система измерения. Ведь работы по замеру объемов мусора проводят для корректировки действующего норматива, после чего может быть скорректирован и тариф.
«Методика замеров должна быть пересмотрена, так как она не предусматривает адекватных методов измерения объема крупногабаритных отходов. Она предписывает измерять их объем аналогично твердым бытовым отходам, но это невозможно, так как контейнер емкостью 1,1 куб. м физически не вмещает крупногабаритные отходы. Кроме того, в методике не прописано недопущение попадания осадков в открытые контейнеры. Она не предусматривает и ограничение доступа к контейнерной площадке, то есть выбрасывать отходы могут как жители данного двора, так и граждане, не проживающие в доме», – пояснил представитель сообщества председателей советов МКД Самарской области Павел Добрынин.
Активисты Общероссийского народного фронта направили в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области предложение как можно скорее создать рабочую группу с привлечением представителей общественности для пересмотра методики замеров массо-объемных характеристик ТКО и выработки адекватной методики измерения.
В начале октября Самарский областной суд признал недействующими приказы, которыми устанавливались тарифы на услуги по вывозу мусора для регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс», в связи с их завышением.
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