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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С 1 июня в Самаре стартует амнистия на самовольные подключения к водопроводу и канализации

18 мая 2020 13:07
121
С 1 июня в Самаре стартует амнистия на самовольные подключения к водопроводу и канализации
Самовольщики получат возможность оформить подключения к системам водоснабжения и водоотведения при условии соблюдения всех санитарных норм.

Это решение принималось очень сложно. Амнистия 2016 года должна была стать последней. Но от жителей продолжают поступать обращения с просьбой упростить процедуру оформления существующих подключений к системам водоснабжения и/или водоотведения. Учитывая нынешнюю ситуацию и необходимость принятия всех возможных мер для предотвращения распространения инфекций, в «РКС-Самара» решили пойти навстречу жителям. В компании решили: сейчас лучше простить тех, кто нарушил регламент, но быть уверенными в том, что система городского водоснабжения максимально защищена от несанкционированных подключений, выполненных «специалистами», никогда не проводившими проверку своего здоровья.

С 1 июня до 30 сентября все, кто хочет оформить существующие, но не оформленные подключения к городским системам водоснабжения и канализации, должны обратиться в «РКС-Самара» с заявлением и документами (список здесь). После проверки подключений на соответствие санитарным и техническим требованиям будет оформлено технологическое подключение на льготных условиях и заведён лицевой счет. Самовольщики станут абонентами. Оплату будут производить с момента обращения без каких-либо штрафных санкций. Подключения не будут угрожать здоровью горожан.

Параллельно с этой работой компания увеличит количество проверок самовольных подключений. Самовольщики, выявленные во время проверок, будут лишены права воспользоваться условиями амнистии и будут обязаны по действующему законодательству оплатить ранее потребленную воду из расчета: три года по сечению трубы в круглосуточном режиме. Обычно это несколько сотен тысяч рублей.
Также амнистия не коснется, тех, кто решит быстро провести воду к новому дому и оформить ее на льготных условиях. Таких «мудрецов» вычислить легко.
Во время амнистии 2016 года в разряд добросовестных абонентов перешли более 2 тысяч жителей Самары. Амнистия 2020 года будет последней. Все выявленные самовольщики будут расплачиваться за свои действия без каких-либо скидок и поблажек.
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Комментарии


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