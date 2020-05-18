С 1 июня в Самаре стартует амнистия на самовольные подключения к водопроводу и канализации

121

Это решение принималось очень сложно. Амнистия 2016 года должна была стать последней. Но от жителей продолжают поступать обращения с просьбой упростить процедуру оформления существующих подключений к системам водоснабжения и/или водоотведения. Учитывая нынешнюю ситуацию и необходимость принятия всех возможных мер для предотвращения распространения инфекций, в «РКС-Самара» решили пойти навстречу жителям. В компании решили: сейчас лучше простить тех, кто нарушил регламент, но быть уверенными в том, что система городского водоснабжения максимально защищена от несанкционированных подключений, выполненных «специалистами», никогда не проводившими проверку своего здоровья.С 1 июня до 30 сентября все, кто хочет оформить существующие, но не оформленные подключения к городским системам водоснабжения и канализации, должны обратиться в «РКС-Самара» с заявлением и документами (список здесь). После проверки подключений на соответствие санитарным и техническим требованиям будет оформлено технологическое подключение на льготных условиях и заведён лицевой счет. Самовольщики станут абонентами. Оплату будут производить с момента обращения без каких-либо штрафных санкций. Подключения не будут угрожать здоровью горожан.Параллельно с этой работой компания увеличит количество проверок самовольных подключений. Самовольщики, выявленные во время проверок, будут лишены права воспользоваться условиями амнистии и будут обязаны по действующему законодательству оплатить ранее потребленную воду из расчета: три года по сечению трубы в круглосуточном режиме. Обычно это несколько сотен тысяч рублей.Также амнистия не коснется, тех, кто решит быстро провести воду к новому дому и оформить ее на льготных условиях. Таких «мудрецов» вычислить легко.Во время амнистии 2016 года в разряд добросовестных абонентов перешли более 2 тысяч жителей Самары. Амнистия 2020 года будет последней. Все выявленные самовольщики будут расплачиваться за свои действия без каких-либо скидок и поблажек.