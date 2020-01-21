«РКС-Самара»: Унитаз и раковина – не место для мусора

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Основная и зачастую единственная причина засоров системы канализации – бытовой мусор. Жители предпочитают его бросать не в мусорное ведро, а в раковину или унитаз. Из-за этого выходит из строя оборудование, происходят технологические сбои, а стоки, которым затор преградил путь, вытекают на поверхность.Первым для информационной акции выбрали дом № 32 по улице Клинической, один из антилидеров в Самаре. Обычная пятиподъездная девятиэтажка славится очень частыми засорами. Сотрудники цеха канализации «РКС-Самара» за два года выезжали на этот адрес 16 раз. Для сравнения, в соседний дом – один раз.Информационные плакаты, сотрудники, раздающие листовки, каналопромывочная машина встречали сегодня жителей во дворе дома. Можно было задать любые вопросы по функционированию канализации и тут же получить ответы у специалистов.С помощью специальных садков было выловлено всё, что жильцы смыли в канализацию: салфетки, тряпки, ватные палочки и другие средства гигиены,картофельные очистки, чайная заварка и прочие пищевые отходы. Кто-то смыл кастрюлю макарон... Какая бы драма ни разыгралась на кухне, всё это должно быть в мусорном ведре, а не в унитазе!«РКС-Самара» планируют проводить такие акции во всех дворах, где наблюдаются частые засоры.Топ причин засоров городской канализации1. Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.4. Средства контрацепции.5. Подгузники.6. Тряпки (даже самые маленькие).7. Бумага.8. Строительный и бытовой мусор.9. Гранулы для кошачьих лотков.10. Лекарства.«РКС-Самара» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения, которой в 2019 году исполнилось 110 лет.Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестаёт работать.Просим Вас соблюдать правила пользования системой канализации, не допускать попадания в нее бытового мусора, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»