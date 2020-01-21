«РКС-Самара»: Унитаз и раковина – не место для мусора
21 января 2020 15:06
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Основная и зачастую единственная причина засоров системы канализации – бытовой мусор. Жители предпочитают его бросать не в мусорное ведро, а в раковину или унитаз. Из-за этого выходит из строя оборудование, происходят технологические сбои, а стоки, которым затор преградил путь, вытекают на поверхность.
Первым для информационной акции выбрали дом № 32 по улице Клинической, один из антилидеров в Самаре. Обычная пятиподъездная девятиэтажка славится очень частыми засорами. Сотрудники цеха канализации «РКС-Самара» за два года выезжали на этот адрес 16 раз. Для сравнения, в соседний дом – один раз.
Информационные плакаты, сотрудники, раздающие листовки, каналопромывочная машина встречали сегодня жителей во дворе дома. Можно было задать любые вопросы по функционированию канализации и тут же получить ответы у специалистов.
С помощью специальных садков было выловлено всё, что жильцы смыли в канализацию: салфетки, тряпки, ватные палочки и другие средства гигиены,
картофельные очистки, чайная заварка и прочие пищевые отходы. Кто-то смыл кастрюлю макарон... Какая бы драма ни разыгралась на кухне, всё это должно быть в мусорном ведре, а не в унитазе!
«РКС-Самара» планируют проводить такие акции во всех дворах, где наблюдаются частые засоры.
Топ причин засоров городской канализации
1. Влажные салфетки и средства личной гигиены. Их необходимо выбрасывать в мусорное ведро, ни в коем случае не смывать в унитаз!
2. Жир, оставшийся от приготовления пищи. Его нужно убрать бумажной салфеткой и выкинуть в мусорное ведро.
3. Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайная заварка и т.д.
4. Средства контрацепции.
5. Подгузники.
6. Тряпки (даже самые маленькие).
7. Бумага.
8. Строительный и бытовой мусор.
9. Гранулы для кошачьих лотков.
10. Лекарства.
«РКС-Самара» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения, которой в 2019 году исполнилось 110 лет.
Нельзя спускать в раковину и унитаз любые нерастворимые и биологически не разлагаемые предметы и вещества. На выпуске из дома мусор скапливается, происходит засор, рано или поздно канализация перестаёт работать.
Просим Вас соблюдать правила пользования системой канализации, не допускать попадания в нее бытового мусора, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
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