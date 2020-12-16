Клиент «ЭнергосбыТ Плюс» лишился автомобиля за долги

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Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провели рейд по должникам за тепловую энергию, проживающим в Ленинском районе Самары. В результате у клиента энергокомпании был конфискован автомобиль Volkswagen Tiguan.

Житель областной столицы более года не платил за отопление и горячее водоснабжение. Общая задолженность клиента Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» на сегодняшний день превышает 60 тысяч рублей. Неплательщик долгое время игнорировал многочисленные напоминания и предупреждения от энергетиков и судебных приставов, что привело к введению крайних мер в отношении клиента-должника.

«Совместные рейды с судебными приставами – одна из наиболее эффективных мер по работе с должниками. Ежемесячно своих автотранспортных средств лишаются жители Самары и Тольятти, имеющие просроченную задолженность за тепло. Во всех случаях автовладельцы в течение предусмотренных законодательством 5 дней полностью погашают свои долги», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Руководство энергокомпании призывает своих клиентов, имеющих задолженность за отопление и горячее водоснабжение, как можно скорее погасить долги и не доводить ситуацию до крайности. Среди негативных последствий для граждан, кто не спешит идти на диалог с поставщиком ресурсов, взыскание суммы долга с банковской карты, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом или арест автомобиля. Рейды с судебными приставами продолжатся до конца года. Следующий выезд с наложением ареста на автомобили неплательщиков запланирован в Сызрани.