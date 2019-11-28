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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Еще можно получить бесплатный месяц пользования водой и канализацией от «РКС-Самара»

28 ноября 2019 17:06
317
За вас заплатит «РКС-Самара».
Сегодня и завтра можно поучаствовать в акции «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете «РКС-Самара».

В ноябре текущего года «РКС-Самара» проводит акцию «Получи подарок за регистрацию в личном кабинете». Каждому сотому абоненту, который зарегистрируется впервые с 1 по 30 ноября 2019 года, ресурсоснабжающая организация оплатит месяц пользования холодной водой и канализацией.

Регистрируйтесь в личном кабинете «РКС-Самара» и получайте подарки! Подробный регламент акции:  https://samcomsys.ru/messages/12517 . Кроме того, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков учредил дополнительный специальный приз каждому тысячному зарегистрировавшемуся.

На сегодня более двух тысяч самарцев зарегистрировались в личном кабинете в рамках акции, а значит 22 абонента будут пользоваться холодной водой и канализацией в течение месяца бесплатно, и уже двое получат дополнительные подарки! Стоит отметить, что акция проводится только для добросовестных абонентов. Поэтому должники смогут получить приз только в том случае, если до регистрации оплатят все квитанции «РКС- Самара».
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